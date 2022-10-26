«Не избавиться от акций»: Экс-глава ЦБ рассказал о судьбе банков из «списка Путина»
Сергей Дубинин рассказал НСН, что банки с иностранным участием теперь не смогут уйти с рынка без согласования с президентом.
Банки с иностранным участием теперь не смогут продать свои акции без согласования с Минфином, ЦБ и в итоге с президентом, заявил в беседе с НСН экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.
Ранее Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень попали 45 кредитных организаций, в том числе «Ситибанк», «ОТП Банк», «Райффайзенбанк» и другие.
«Все банки с иностранным участием – это российские юридические лица по законодательству. Уйти - это значит их кому-то передать, по аналогии с «Макдональдсом», сейчас иностранные акционеры это не смогут сделать без согласования, в конце концов с президентом, а прежде всего с Минфином и ЦБ», - отметил Дубинин.
По его словам, иностранные инвесторы теперь не смогут продавать акции банков не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.
«Придется договориться»: Специальные разрешения позволят России контролировать уход банков из страны
«Введены ограничения для банков, которые находятся под санкциями или где в уставных капиталах есть участие инвесторов из недружественных стран. Эти инвесторы не могут совершить какие-либо действиями с акциями этих банков без специального разрешения. На российском рынке они не смогут продавать акции банков. То, что торговалось на зарубежных биржах, уже обнулено, так как их рейтинги сильно понизились. Таким образом, акционеры не могут избавиться от акций», - заключил собеседник НСН.
По мнению Дубинина, на клиентах банках это никак не отразится, поэтому ничего предпринимать не нужно.
Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявил, что специальные разрешения для сделок по банкам позволят руководству страны контролировать стратегические организации на фоне западных санкций.
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