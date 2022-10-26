«Не избавиться от акций»: Экс-глава ЦБ рассказал о судьбе банков из «списка Путина»

Банки с иностранным участием теперь не смогут продать свои акции без согласования с Минфином, ЦБ и в итоге с президентом, заявил в беседе с НСН экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.

Ранее Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень попали 45 кредитных организаций, в том числе «Ситибанк», «ОТП Банк», «Райффайзенбанк» и другие.

«Все банки с иностранным участием – это российские юридические лица по законодательству. Уйти - это значит их кому-то передать, по аналогии с «Макдональдсом», сейчас иностранные акционеры это не смогут сделать без согласования, в конце концов с президентом, а прежде всего с Минфином и ЦБ», - отметил Дубинин.

По его словам, иностранные инвесторы теперь не смогут продавать акции банков не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.