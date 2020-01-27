Мишустин поручил проверить реализацию нацпроектов

27 января 202016:20

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился проверить ход реализации национальных проектов. Провести ревизию работы поручено вице-премьерам, сообщает ТАСС по итогам первого совещании нового премьер-министра со своими заместителями.

Они обсудили основные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

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Ранее Мишустин уже начал работу по воплощению в жизнь озвученных инициатив.

Для конкретизации целей он распорядился представить в кабинет министров до 20 февраля предложения по уточнению национальных проектов.

Как сообщает Москва 24, Мишустин выразил уверенность в наличии необходимых ресурсов для достижения поставленных целей благодаря профициту бюджета и макроэкономической стабильности в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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