Мишустин поручил проверить реализацию нацпроектов

Ранее Мишустин уже начал работу по воплощению в жизнь озвученных инициатив.

Для конкретизации целей он распорядился представить в кабинет министров до 20 февраля предложения по уточнению национальных проектов.

Как сообщает Москва 24, Мишустин выразил уверенность в наличии необходимых ресурсов для достижения поставленных целей благодаря профициту бюджета и макроэкономической стабильности в стране.

