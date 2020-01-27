Мишустин поручил проверить реализацию нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился проверить ход реализации национальных проектов. Провести ревизию работы поручено вице-премьерам, сообщает ТАСС по итогам первого совещании нового премьер-министра со своими заместителями.
Они обсудили основные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Ранее Мишустин уже начал работу по воплощению в жизнь озвученных инициатив.
Для конкретизации целей он распорядился представить в кабинет министров до 20 февраля предложения по уточнению национальных проектов.
Как сообщает Москва 24, Мишустин выразил уверенность в наличии необходимых ресурсов для достижения поставленных целей благодаря профициту бюджета и макроэкономической стабильности в стране.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Японского журналиста выдворили из России за сбор секретной информации
- Китай обогнал Россию по экспорту вооружений
- Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»
- Путин поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников
- Центр инфекционных болезней: В России уже умеют лечить коронавирус!