Россиян предупредили, что лампы для маникюра повышают риск рака кожи

Врач отметила, что популярная среди женщин процедура нанесения гель-лака на ногти для долгосрочного маникюра проводится при использовании приборов ультрафиолетового света для высушивания такого покрытия.

Однако UV-лучи, воздействуя на кожу, повышают риск развития рака кожи, особенно меланомы. Поэтому Дубенко посоветовала пользоваться LED-лампой со светодиодами, которая быстрее сушит и считается более безопасной.

Ранее заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик рассказал, что не стоит делать коррекцию формы носа и увеличение груди у косметолога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

