Россиян предупредили, что лампы для маникюра повышают риск рака кожи
Ультрафиолетовые (UV) лампы для высушивания гель-лака на ногтях могут повысить риск развития рака кожи, рассказала врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Врач отметила, что популярная среди женщин процедура нанесения гель-лака на ногти для долгосрочного маникюра проводится при использовании приборов ультрафиолетового света для высушивания такого покрытия.
Однако UV-лучи, воздействуя на кожу, повышают риск развития рака кожи, особенно меланомы. Поэтому Дубенко посоветовала пользоваться LED-лампой со светодиодами, которая быстрее сушит и считается более безопасной.
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