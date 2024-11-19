НБКИ: Выдача кредитных карт в России упала почти на 22%

В октябре выдача кредитных карт в России упала на 21,9%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За октябрь было выдано 1,58 миллиона кредиток, это минимальный уровень с начала 2024 года. В сентябре число выданных кредитных карт в РФ сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 млн.

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Отмечается, что вместе с числом выдач уменьшился и суммарный объем лимитов по кредитным картам. Так, по итогам сентября показатель упал на 16,6% к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. При этом в августе совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард.

Ранее сообщалось, что в сентябре объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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