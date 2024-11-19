НБКИ: Выдача кредитных карт в России упала почти на 22%
В октябре выдача кредитных карт в России упала на 21,9%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
За октябрь было выдано 1,58 миллиона кредиток, это минимальный уровень с начала 2024 года. В сентябре число выданных кредитных карт в РФ сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 млн.
Отмечается, что вместе с числом выдач уменьшился и суммарный объем лимитов по кредитным картам. Так, по итогам сентября показатель упал на 16,6% к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. При этом в августе совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард.
Ранее сообщалось, что в сентябре объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НБКИ: Выдача кредитных карт в России упала почти на 22%
- СМИ: Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний
- Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты»
- Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга
- «До 170 тысяч рублей»: Преподавателей филиала «Бауманки» поймали на поборах
- «Пушкин вечен, а вы - нет»: На Украине оставили надпись у снесенного памятника поэту
- Аэропорт «Домодедово» готов к запуску проекта по сбору биометрии в декабре
- «До 85 тысяч рублей»: Во сколько обойдутся билеты на «Щелкунчика» в Москве
- У экс-адвоката Пашаева нашли долги по налогам на 707 тысяч рублей
- Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru