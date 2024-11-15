Центробанк приостановит ограничение ПСК по кредитным картам до марта 2025 года

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Такое решение было принято советом директоров регулятора, говорится в сообщении на его официальном сайте.

Центробанк пояснил, что на данный момент среднерыночное значение ПСК в сегменте кредитных карт оказалось заниженным из-за некорректных практик крупных банков, которые занимают основную долю на рынке. В связи с этим, установление предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года могло бы повлиять на доступность кредитных карт для граждан.