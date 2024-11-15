Центробанк приостановит ограничение ПСК по кредитным картам до марта 2025 года

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Такое решение было принято советом директоров регулятора, говорится в сообщении на его официальном сайте.

Центробанк пояснил, что на данный момент среднерыночное значение ПСК в сегменте кредитных карт оказалось заниженным из-за некорректных практик крупных банков, которые занимают основную долю на рынке. В связи с этим, установление предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года могло бы повлиять на доступность кредитных карт для граждан.

Центробанк РФ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

Банк России отметил, что, учитывая рост рыночных ставок, принято решение временно отменить ограничение на ПСК для кредитных карт на один квартал. Регулятор также направил банкам предписания о необходимости скорректировать методику расчета ПСК.

В ЦБ уверены, что существующие макропруденциальные меры помогут ограничить риски роста долговой нагрузки заемщиков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:КредитыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры