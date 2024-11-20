НБКИ: Средний размер потребительского кредита упал в России до минимума

Средний размер потребительского кредита упал в России до минимума с начала года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в октябре средний размер кредита составил 152,3 тысячи рублей, это значение снижается несколько месяцев подряд. Последний минимум был зафиксирован в январе – почти 147 тысяч рублей.

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Также сообщается, что в октябре выдача кредитных карт в России упала на 21,9%. За октябрь было выдано 1,58 миллиона кредиток, это минимальный уровень с начала 2024 года. В сентябре число выданных кредитных карт в РФ сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 млн.

Отмечается, что вместе с числом выдач уменьшился и суммарный объем лимитов по кредитным картам. Так, по итогам сентября показатель упал на 16,6% к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. При этом в августе совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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