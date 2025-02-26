НБКИ: Число выданных в РФ автокредитов в январе сократилось на 42,7%
Число выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% по сравнению с показателем декабря – до 59,6 тысячи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным, пропорционально снизился и совокупный объем таких кредитов – на 45,8%, до 73,4 млрд рублей (в декабре 2024 года – 135,4 млрд). В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 48,6% (в январе 2024 года – 143 млрд рублей).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании в середине прошлого года сокращение выдачи в этом сегменте существенно ускорилось. По его словам, во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов он назвал рост рыночных ставок и утилизационного сбора.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН не исключил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза: в пользу этого говорит график повышения размера утилизационного сбора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru