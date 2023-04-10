Названы товары, которые быстрее всего подорожают из-за падения рубля

Ослабление рубля к доллару и евро скоро скажется на ценниках в магазинах, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

Изменение валютного курса быстрее всего повлияет на цены импортных товаров с коротким сроках хранения, полагает эксперт. Исключение составляют запасы, которые не успели реализовать с российских складов, отметила Долгова.

При этом она допустила, что цены на электронику и бытовую технику могут упасть. Это связано с излишками, которые успели накопить российские торговые сети, объяснила экономист.

Дальнейшее ослабление рубля может спровоцировать усиление инфляции, заявил «Радиоточке НСН» бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.

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ФОТО: РИА Новости
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