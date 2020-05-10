Названы способы заработать во время пандемии COVID-19
Эксперт поделился с россиянами способами выгодно вложить деньги во время пандемии COVID-19. О них в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Он подчеркнул, что самый простой способ вложить деньги — это открыть банковский вклад и получить проценты. С точки зрения доходности, самым выгодным является рублевый вклад – средняя ставка по нему сейчас составляет 5,43%.
Второй способ вложения средств — это приобретение недвижимость. Однако эксперт сделал акцент на том, что о покупке квартиры лучше задуматься тем, кто имеет нужную сумму – первый ипотечный взнос должен составлять не менее 20%, а также «финансовую подушку» на два-три последующих взноса.
Кроме того, Вячеслав Абрамов заявил, что к способам «нажиться» в кризис, вызванный пандемией COVID-19, относятся заработок на разнице курсов валюты, а также открытие индивидуального инвестиционного счета. И, наконец, пятый способ заработать в кризис — заняться торговлей на фондовом рынке.
Между тем, режим самоизоляции в Москве и многих регионах России ухудшил платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные крупных банках и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Источник подчеркивает, что в минувшем месяце доля должников, отказавшихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей, увеличилась до 60%. Также отмечается, что год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле 2020-го их стало 30%. Помимо этого, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Названы способы заработать во время пандемии COVID-19
- В Москве пересчитали нарушителей режима самоизоляции в День Победы
- В Белоруссии рассказали, как повлияет отказ оппозиции от праймериз на выборы
- Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента
- Возможность продления режима нерабочих дней Владимир Путин обсудит 11 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru