Названы способы заработать во время пандемии COVID-19

Эксперт поделился с россиянами способами выгодно вложить деньги во время пандемии COVID-19. О них в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Он подчеркнул, что самый простой способ вложить деньги — это открыть банковский вклад и получить проценты. С точки зрения доходности, самым выгодным является рублевый вклад – средняя ставка по нему сейчас составляет 5,43%.

Второй способ вложения средств — это приобретение недвижимость. Однако эксперт сделал акцент на том, что о покупке квартиры лучше задуматься тем, кто имеет нужную сумму – первый ипотечный взнос должен составлять не менее 20%, а также «финансовую подушку» на два-три последующих взноса.

Кроме того, Вячеслав Абрамов заявил, что к способам «нажиться» в кризис, вызванный пандемией COVID-19, относятся заработок на разнице курсов валюты, а также открытие индивидуального инвестиционного счета. И, наконец, пятый способ заработать в кризис — заняться торговлей на фондовом рынке.