Банкиры раскритиковали идею контроля выдачи кредитов Центробанком
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, почему нельзя путать долговую нагрузку и закредитованность.
Центробанк выступил с инициативой о расширении полномочий регулятора. Как пишут «Ведомости», ЦБ хочет при необходимости вводить прямые ограничения на выдачу кредитов.В частности, ЦБ предлагает ограничивать выдачу займов клиентам с повышенной долговой нагрузкой, а также необеспеченных кредитов на срок, превышающий пять лет, и отказывать в ипотеке, если у заемщика слишком высокое отношение долга к залогу. Кроме того, Центробанк предлагает установить допустимый предел таких кредитов в портфеле или выдачах.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН выступил против этой инициативы, заявив, что такие меры со стороны ЦБ должны носить рекомендательный характер.
«С точки зрения управления долговой нагрузкой, ЦБ, конечно, может давать подобного рода рекомендации. Но банк может иметь заемщика, который на протяжении десятилетий у него обслуживается, и, в той или иной ситуации, на оформление залога или оценку его долговой нагрузки, уйдет больше времени. Я думаю, что лишать банк такой возможности (кредитования), неправильно. ЦБ итак резервами этим достаточно жестко управляет. Считаю, что это не функция регулятора – определять мой производственный процесс. Может тогда ЦБ будет сам определять, кому и сколько давать? В конечном итоге, все к этому сведется», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что не надо путать понятия «долговая нагрузка» и «закредитованность»
«Долговая нагрузка заемщиков действительно растет. Это иногда ошибочно интерпретируется как закредитованность населения. Но у нас нет закредитованности, у нас есть недокредитованность. Закредитованность и долговая нагрузка – два разных понятия. Закредитованность – ситуация, когда объем потребительского кредита к макропоказателям слишком высок. Мы не дотягиваем даже на четверть этого объема по сравнению с общемировыми стандартами. А вот долговая нагрузка слоев населения, относящихся к среднему и ниже среднего, действительно высока и нарастает. Это большая опасность, поэтому управлять долговой нагрузкой надо, но делать это с умом», - заключил эксперт.
В конце прошлой недели Центробанк понизил ключевую ставку до 7% - до минимума с 2014 года. Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что на фоне снижения ключевой ставки банки так же начнут снижать ставки по кредитам, однако резкого удешевления кредитов, по его словам, ждать не стоит.
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