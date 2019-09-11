Банкиры раскритиковали идею контроля выдачи кредитов Центробанком

Центробанк выступил с инициативой о расширении полномочий регулятора. Как пишут «Ведомости», ЦБ хочет при необходимости вводить прямые ограничения на выдачу кредитов.В частности, ЦБ предлагает ограничивать выдачу займов клиентам с повышенной долговой нагрузкой, а также необеспеченных кредитов на срок, превышающий пять лет, и отказывать в ипотеке, если у заемщика слишком высокое отношение долга к залогу. Кроме того, Центробанк предлагает установить допустимый предел таких кредитов в портфеле или выдачах.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН выступил против этой инициативы, заявив, что такие меры со стороны ЦБ должны носить рекомендательный характер.

«С точки зрения управления долговой нагрузкой, ЦБ, конечно, может давать подобного рода рекомендации. Но банк может иметь заемщика, который на протяжении десятилетий у него обслуживается, и, в той или иной ситуации, на оформление залога или оценку его долговой нагрузки, уйдет больше времени. Я думаю, что лишать банк такой возможности (кредитования), неправильно. ЦБ итак резервами этим достаточно жестко управляет. Считаю, что это не функция регулятора – определять мой производственный процесс. Может тогда ЦБ будет сам определять, кому и сколько давать? В конечном итоге, все к этому сведется», - сказал он.