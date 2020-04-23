Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Специалисты финансово-страховой отрасли получали самую высокую зарплату в Москве в начале 2020 года. Об этом заявили в Мосгорстате, подчеркнув, что в январе текущего года средняя заработная плата специалистов в этой сфере составила 160,5 тысяч рублей. На второй строчке – работники сферы информации и связи с заработком в 130,6 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха – их доход составил 106,9 тыс. рублей, подчеркивает RT.
Меньше остальных в январе 2020-го в столице зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – чуть более 42 тысяч рублей.
Ранее НСН писала, что мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий по безработице и других социальных выплат на время оказания поддержки в связи с эпидемией коронавируса. С такой инициативой выступило Агентство стратегических инициатив, предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустина.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН поддержал данное предложение, отметив при этом, что никто в России не может посчитать точное количество мигрантов.
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