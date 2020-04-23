Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Специалисты финансово-страховой отрасли получали самую высокую зарплату в Москве в начале 2020 года. Об этом заявили в Мосгорстате, подчеркнув, что в январе текущего года средняя заработная плата специалистов в этой сфере составила 160,5 тысяч рублей. На второй строчке – работники сферы информации и связи с заработком в 130,6 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха – их доход составил 106,9 тыс. рублей, подчеркивает RT.

Меньше остальных в январе 2020-го в столице зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания – чуть более 42 тысяч рублей.