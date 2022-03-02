Названы самые благополучные регионы России

Речь идет о Магаданской области, Чукотском АО, ЯНАО, Сахалинской области и НАО. Также в первую десятку рейтинга попали Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия, говорится в исследовании ФоРГО, подготовленного по данным Росстата и Банка России за 2021 год на основе четырех показателей. Это размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни, а также индекс закредитованности.

Всего в список попали 35 субъектов. Замыкают исследование Приморский край, Астраханская, Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.

Как говорят эксперты, данные логичны, однако ожидаются изменения в рейтинге в ближайшее время из-за санкций Запада и экономической нестабильности.

Напомним, Красноярский край стал регионом РФ с наиболее загрязненным воздухом. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

