Названы самые благополучные регионы России
Названы лидеры Индекса кредитного благополучия регионов по итогам 2021 года, сообщают «Известия».
Речь идет о Магаданской области, Чукотском АО, ЯНАО, Сахалинской области и НАО. Также в первую десятку рейтинга попали Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия, говорится в исследовании ФоРГО, подготовленного по данным Росстата и Банка России за 2021 год на основе четырех показателей. Это размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни, а также индекс закредитованности.
Всего в список попали 35 субъектов. Замыкают исследование Приморский край, Астраханская, Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.
Как говорят эксперты, данные логичны, однако ожидаются изменения в рейтинге в ближайшее время из-за санкций Запада и экономической нестабильности.
Напомним, Красноярский край стал регионом РФ с наиболее загрязненным воздухом. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Актер Бочкарев поддержал спецоперацию России
- В США заявили об отставании от КНР в разработке гиперзвукового оружия
- Названы самые благополучные регионы России
- Ford заявил о приостановке деятельности в РФ
- Apple Pay не будет работать в РФ
- В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей
- Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины
- UFC не будет отменять бои с российскими бойцами
- Путин запретил вывоз из РФ иностранную валюту в сумме более $10 тыс. наличными
- Турция не планирует введение санкций против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru