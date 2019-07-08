Названы российские регионы с самыми высокими доходами

Самые высокие доходы в России - в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством РИА Рейтинг.

Эксперты отмечают, что в регионе, который занял в этом списке первое место, доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг, передает Газета.ру.

В первой десятке также находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан, отмечает RT. При этом самые плохие показатели были выявлены в Тыве, Алтае и Калмыкии.