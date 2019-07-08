Названы российские регионы с самыми высокими доходами
Самые высокие доходы в России - в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством РИА Рейтинг.
Эксперты отмечают, что в регионе, который занял в этом списке первое место, доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг, передает Газета.ру.
В первой десятке также находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан, отмечает RT. При этом самые плохие показатели были выявлены в Тыве, Алтае и Калмыкии.
Между тем, в мае были опубликованы результаты исследования холдинга «Ромир». Эксперты выяснили, что средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тысяч рублей в месяц.
В этой связи заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН заявила, что богатые россияне более реально осознают уровень материальных претензий.
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