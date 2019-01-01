России для демографического роста нужна история успеха

России удалось ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций, - уверен премьер Дмитрий Медведев. ООН считает иначе. По словам главы российского правительства, в сфере демографии перед страной стоят две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. На достижение этих целей направлен национальный проект «Демография». Его реализация, как напоминает ТАСС, обойдется в три с лишним триллиона рублей. В числе уже сделанных шагов в этом направлении премьер назвал «большой демографический пакет» мер, направленных на увеличение рождаемости: «ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из материнского капитала». Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, - добавил Медведев.

Принимаемые сегодня меры поддержки семей с детьми точно имеют положительный социально-экономический эффект, - согласился в эфире НСН политолог Михаил Ремизов. Однако этого, по мнению собеседника агентства, явно недостаточно.