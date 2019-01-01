России для демографического роста нужна история успеха
Политолог Михаил Ремизов рассказал НСН о мерах, необходимых для роста населения страны
России удалось ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций, - уверен премьер Дмитрий Медведев. ООН считает иначе. По словам главы российского правительства, в сфере демографии перед страной стоят две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. На достижение этих целей направлен национальный проект «Демография». Его реализация, как напоминает ТАСС, обойдется в три с лишним триллиона рублей. В числе уже сделанных шагов в этом направлении премьер назвал «большой демографический пакет» мер, направленных на увеличение рождаемости: «ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из материнского капитала». Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, - добавил Медведев.
Принимаемые сегодня меры поддержки семей с детьми точно имеют положительный социально-экономический эффект, - согласился в эфире НСН политолог Михаил Ремизов. Однако этого, по мнению собеседника агентства, явно недостаточно.
«Вопрос, будет ли иметь эта политика эффект с точки зрения естественного прироста. Ответа пока точного нет. Если мы говорим о демографических стимулах в части рождаемости, этого недостаточно. Необходимы системные вещи, связанные с жилищной политикой, какая-то система культурных стимулов, в целом перенастройка культурной среды в сторону поощрения многодетности. Необходима более глубокая дифференциация налоговой системы, исходя из количества иждивенцев в семье».
Как раз накануне ООН опубликовала демографический прогноз до конца века. В среднем варианте прогноза численность населения России снижается к середине 2035 года до 141,1 миллиона жителей, в пессимистичном варианте – до 136,5 миллионов. По словам Михаила Ремизова, к такого рода прогнозам следует относиться спокойно, поскольку в предыдущие два десятилетия в России складывалась картина, отличная от прогнозной депопуляции. Вместе с тем, сейчас существует объективная структурная проблема:
«Сейчас в репродуктивный период вступило малочисленное поколение 90-х годов. Но, в общем, фатализма в этих процессах, если говорить о более длительной перспективе, нет, и есть примеры того, как в развитых странах депопуляция идет вспять. Обычно это сопровождается несколькими условиями, в числе которых экономический подъем и психологический, культурный, такой эмоциональный, моральный подъем нации. Эти вещи должны идти рука об руку. А удастся ли нам такую историю успеха создать в обозримое время, вопрос, конечно, открытый».
Открытый вопрос еще и в том, кто будет писать эту «историю успеха». Авторы «предисловия» в виде пенсионной реформы, роста НДС и цен на бензин целей добиться морального подъема нации и, как следствие, роста демографических показателей, видимо, не ставили.
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