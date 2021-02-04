Как в Венесуэле. Хабаровск остался без бензина

Январская авария на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске привела к острому дефициту бензина в регионе, устранить который не удается до сих пор.

Хабаровский НПЗ остановили в середине января в связи с поломками компрессорного оборудования. Его простой привел к прекращению выпуска почти двух тысяч тонн топлива в сутки. Для компенсации этих объемов в регион было поставлено около 40 тысяч тонн бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья. Его отгружали в первую очередь социальным и госучреждениям, а также специальным и экстренным службам.

Производство топлива на Хабаровском НПЗ уже возобновилось. Завод начал снова выпускать бензин марки АИ-92. По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. Предприятие обещает выпускать по 1 тысяче тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сутки, что должно полностью покрыть потребности региона.

Пока, впрочем, ни поставки топлива из Росрезерва, ни запуск НПЗ после устранения неполадок справиться с дефицитом не помогли. По свидетельствам очевидцев, очереди из автомобилей выстраиваются к заправкам на сотни метров. В условиях дефицита ожидаемо активизировались спекулянты, предложившие два варианта, чтобы избежать стояния в очередях. Бензин можно купить прямо с доставкой, правда, по цене вдвое выше докризисной – 120 рублей за литр АИ-95. Вторая схема предполагает покупку места в живой очереди на АЗС. За 1 тысячу рублей желающему сообщат, когда подъехать и с какой машиной поменяться местами.

Проверку в связи с дефицитом бензина начала прокуратура Хабаровского края. Будет дана «оценка действиям либо бездействию всех лиц, ответственных за обеспечение топливом, а также его своевременные поставки в край», говорится в сообщении ведомства. Власти региона обещают восстановить поставки до предкризисных объемов к концу недели. Это станет возможным как за счет возобновления производства Хабаровским НПЗ, так и за счет ожидающегося 5 февраля поступления в регион по железной дороге большой партии бензина АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов в других субъектах РФ.

Оценка действиям краевых властей уже звучит из очередей к автозаправкам. Соцсети переполнены постами возмущенных хабаровчан. Дефицит бензина в не самом большом городе нефтяной сверхдержавы чем-то напоминает Венесуэлу, сетуют жители Хабаровска.

