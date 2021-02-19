Вице-премьер: программу льготной ипотеки могут продлить после 2024 года

Программа льготного ипотечного кредитования, вероятно, будет продлена после 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, ее механизмы при этом могут быть изменены.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что льготная ипотека вызвала рост цен на жилье, который обесценил эффект от снижения ставки по ипотеке, а потому ее надо сворачивать.

В начале недели президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до конца марта представить предложения по программе льготной ипотеки в 2021-2024 годах для семей с двумя и более детьми.

