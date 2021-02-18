Набиуллина не исключила расширение критериев льготной ипотеки для молодых семей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, сообщает ТАСС.

По её словам, критерии поддержки «можно было бы» расширить, в том числе в целом для молодых семей.

«Мы видим... не очень большие суммы идут. Можно было бы... субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке», - добавила Набиуллина сказала она.

Глава ЦБ РФ добавила, что такие программы «могут быть постоянными и льготными».

Ранее Набиуллина заявила, что рост стоимости биткоина «лишь показывает волатильность подобных активов», сообщает RT. По её словам, биткоин - «это не валюта».

