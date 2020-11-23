Названы регионы с самыми большими зарплатами

Больше всего работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в текущем году трудятся на Крайнем Севере и в Москве. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

На первом месте рейтинга находится Чукотка, где более 40% трудящихся зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц. На втором место находится Ямало-Hенецкий автономный округ (35%), на третьем — Москва (31,6%).