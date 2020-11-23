Названы регионы с самыми большими зарплатами

Больше всего работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в текущем году трудятся на Крайнем Севере и в Москве. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

На первом месте рейтинга находится Чукотка, где более 40% трудящихся зарплата составляет от 100 тысяч рублей в месяц. На втором место находится Ямало-Hенецкий автономный округ (35%), на третьем — Москва (31,6%).

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Также в топ-10 попали Магаданская область (27,3%), Ненецкий автономный округ (25,8%), Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4%), Камчатка (18,4%) и Петербург (13,5%).

Между тем, жители Москвы хотели бы иметь зарплату 182 тысячи рублей в месяц. В среднем по России граждане заявили о желаемом ежемесячном доходе в 162 тысячи. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру.

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ФОТО: flickr.com
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