Зарплатные ожидания россиян сильно выросли

Исследование основано на собеседовании 3 тысяч человек из разных городов. Отмечается, что зарплатные ожидания увеличились на 119%. В июне россияне заявляли о средней желаемой зарплате в 74 тысячи рублей.

Между тем, почти половине компаний пришлось урезать зарплаты россиянам во время первой волны пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru.



