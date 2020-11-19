Зарплатные ожидания россиян сильно выросли

Жители Москвы хотели бы иметь зарплату 182 тысячи рублей в месяц. В среднем по России жители заявили о желаемом ежемесячном доходе в 162 тысячи. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру, которые публикует РИА Новости.

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Исследование основано на собеседовании 3 тысяч человек из разных городов. Отмечается, что зарплатные ожидания увеличились на 119%. В июне россияне заявляли о средней желаемой зарплате в 74 тысячи рублей.

Между тем, почти половине компаний пришлось урезать зарплаты россиянам во время первой волны пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: vk.com
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