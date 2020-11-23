Почти треть россиян хотят стать предпринимателями, несмотря на кризис

29% россиян готовы попробовать себя в предпринимательстве, хотя лишь 7% собираются начать собственный бизнес в ближайшие три года, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты совместного исследования Министерства экономического развития и Аналитического центра НАФИ.

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, доля граждан России, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в 2019 году. По словам экспертов, это связано в основном с мерами господдержки, которые предусматривали помощь на всех этапах ведения бизнеса.

Безработица в России на коронавирусе выросла как на дрожжах

В период эпидемии малые и средние предприятия получили кредиты на поддержку занятости под 0% и под 2% со списанием долга; кредитные каникулы, отсрочки по налогам и аренде и другие меры поддержки.

При этом россияне считают меры господдержки недостаточными, называя это основным фактором, препятствующим началу собственного бизнеса.

Тем временем, в России много индивидуальных предпринимателей вынуждены приостановить деятельность на фоне введенных из-за коронавируса ограничений.

Именно поэтому многие трудоспособные люди из-за закрытия компаний оказались без работы, но официального статуса безработного не имеют. В подобных случаях представители КПРФ предлагают обязать работодателей не расторгать трудовые отношения с сотрудниками, но при этом с собственников снимут обязанность платить зарплату.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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