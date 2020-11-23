Почти треть россиян хотят стать предпринимателями, несмотря на кризис

В период эпидемии малые и средние предприятия получили кредиты на поддержку занятости под 0% и под 2% со списанием долга; кредитные каникулы, отсрочки по налогам и аренде и другие меры поддержки.

При этом россияне считают меры господдержки недостаточными, называя это основным фактором, препятствующим началу собственного бизнеса.

Тем временем, в России много индивидуальных предпринимателей вынуждены приостановить деятельность на фоне введенных из-за коронавируса ограничений.

Именно поэтому многие трудоспособные люди из-за закрытия компаний оказались без работы, но официального статуса безработного не имеют. В подобных случаях представители КПРФ предлагают обязать работодателей не расторгать трудовые отношения с сотрудниками, но при этом с собственников снимут обязанность платить зарплату.

