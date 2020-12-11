Минстрой спрогнозировал подорожание жилья в 2021 году
Министерство строительства России определило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в следующем году, пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.
Как показали расчеты, она составит 49 173 рубля. Таким образом, цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием уходящего года.
Больше всего квартиры подорожают в Москве, Амурской, Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих дальневосточных регионах вырастет на 8-9,5 тыс. рублей.
В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, а подешевеет «квадрат» только в Бурятии - стоимость упадет с 78,18 тыс. до 61,26 тыс. рублей, подсчитали в Минстрое.
Тем временем, владельцев жилья в многоквартирных домах ждет как минимум 10 нововведений.
Они вступят в силу с января 2021 года. Речь идет о правилах противопожарного режима. Так, с нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. При этом газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. По словам экспертов, теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца.
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