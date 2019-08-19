Названы регионы РФ с самым доступным бензином
Составлен рейтинг регионов России, где жители могут позволить себе больше всего бензина марки Аи-92. Исследование провели эксперты «РИА Новости».
Отмечается, что больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 тысячи 80 литров. Второе место в рейтинге заняла столица — 1 тысяча 798 литров, а замыкает тройку Ненецкий автономный округ — 1 тысяча 609 литров, передает RT.
Наименее доступным бензин оказался для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, сообщает Ura.ru. Добавим, что анализ был проведён на основе данных Росстата.
Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что недальновидные решения правительства поставили страну на грань топливного кризиса.
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