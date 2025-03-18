Названы причины укрепления российского рубля

Также на укрепление рубля повлияли рост экспорта товаров и снижение импорт, что привело к избыточному предложению иностранной валюты на внутреннем рынке. При этом российские экспортеры активно продают валютную выручку, так как для выплаты налогов в конце марта им требуется национальная валюта.

Кроме того, на курсе рубля отразились действия Центробанка РФ, который сократил объём покупок валюты в рамках бюджетного правила.

При этом эксперты не исключают, что во втором квартале 2025 года российская валюта может ослабиться из-за роста импорта, снижения экспортных доходов и изменения настроений инвесторов.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

