Доллару предсказали падение до 70 рублей при успехе переговоров России и США
Если переговоры России и США будут успешны, то доллар может упасть до 70 рублей, считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Если телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа который должен состояться 18 марта, пройдет успешно, то это может поспособствовать активному притоку иностранного капитала на рынок РФ, а также снижению курса доллара до 70 рублей.
При этом, если геополитическая ситуация останется неизменной, то средний курс доллара во втором квартале составит 93 рубля, в четвертом — 98 рублей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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