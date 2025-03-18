Доллару предсказали падение до 70 рублей при успехе переговоров России и США

Если переговоры России и США будут успешны, то доллар может упасть до 70 рублей, считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Если телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа который должен состояться 18 марта, пройдет успешно, то это может поспособствовать активному притоку иностранного капитала на рынок РФ, а также снижению курса доллара до 70 рублей.