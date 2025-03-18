Доллару предсказали падение до 70 рублей при успехе переговоров России и США

Если переговоры России и США будут успешны, то доллар может упасть до 70 рублей, считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Если телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа который должен состояться 18 марта, пройдет успешно, то это может поспособствовать активному притоку иностранного капитала на рынок РФ, а также снижению курса доллара до 70 рублей.

Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля

При этом, если геополитическая ситуация останется неизменной, то средний курс доллара во втором квартале составит 93 рубля, в четвертом — 98 рублей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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