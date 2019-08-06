Названы причины, которые нанесли экономики России ущерб

Падение цен на нефть нанесло наиболее заметный ущерб экономическому росту России в период с 2014 по 2018 год. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

Как пишет РБК, показатель негативных последствий от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65%, сообщает Ura.ru.

В МВФ также отметили, что если бы эти факторы отсутствовали, то в указанный выше период рост российского ВВП мог составить 1,7% вместо 0,5% каждый год. Из-за этого экономика России за пять лет выросла только на 2,5%, а могла почти на 6%.

Ранее сообщалось, что техническая рецессия, которая ожидалась в российской экономике лишь к 2021 году, может наступить уже в этом году. В эфире НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов согласился с прогнозом о наступлении технической рецессии в текущем году, но отметил, что для россиян она может оказаться незаметной.

