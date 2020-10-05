Названы опасности перевода зарплаты по номеру телефона

При переводе заработной платы по номеру телефона россияне могут столкнуться с рядом проблем. В том числе, действиями мошенников. Об этом сообщил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, в случае смены телефона гражданин автоматически перестанет получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет.

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Если в схему вмешаются мошенники, то человек может лишиться всех средств, передает телеканал «360».

Кроме того, эксперт назвал риск банкротства банка, выпустившего привязанную к номеру телефона карту. В этом случае средства вернутся работодателю. Однако деньги могут просто зависнуть на закрытых счетах.

К зачислению зарплаты по номеру телефона может перейти до двух десятков банков, рассказал ранее в эфире НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отвечая на вопрос о том, возможны ли ошибки при зачислении денег по номеру мобильного телефона, эксперт отметил, что у банков на первых порах они не исключены, но эту проблему оперативно решат.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МошенникиМобильные ТелефоныЗарплата
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