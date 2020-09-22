Банкиры оценили риск ошибок при переводе зарплат по номеру телефона

«Десяток, может быть пара десятков банков готовы запустить услугу по зачислению зарплаты по номеру телефона», - сказал он. По его словам, не каждый банк может сделать это автоматически.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли ошибки при зачислении денег по номеру мобильного телефона, эксперт отметил, что у банков на первых порах они не исключены, но эту проблему оперативно решат. «На старте эти ошибки более вероятны, но они очень быстро минимизируются», - уверен эксперт.

Риски для работодателя и банков здесь есть, но они несопоставимы с плюсами от работы этой системы в стационарном режиме, добавил Тосунян.

«Поначалу это может быть более трудозатратно, так как потребуется новое программное обеспечение, системы безопасности, но со временем все технологические нововведения на старте более затратны и более сложны, а на выходе в нормальный режим работы становятся очень удобными не только банкам, но и самим клиентам», - сказал собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская отметила, что выбор банка для получения зарплаты крайне редко становится причиной конфликтов на производстве. По ее словам, заключение зарплатных договоров с одним или несколькими банками – это повсеместная практика организаций.