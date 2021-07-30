«Северный поток -2» могут запустить ко дню рождения Путина

Октябрь - это реальный срок запуска проекта, первая нитка будет готова еще раньше, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции НСН.

«После того, как он будет технологически завершен, это еще недели две, думаю, осталось. После этого будет сертификация газопровода, испытания, на это потребуется от двух до трех месяцев. Скорее всего, в конце октября мы увидим уже первые коммерческие поставки газа. Первая нитка была завершена ранее, еще месяц назад. Октябрь – это реальный срок, может быть, даже успеем ко дню рождения Путина», - отметил Пикин.