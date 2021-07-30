«Северный поток -2» могут запустить ко дню рождения Путина
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что первые коммерческие поставки газа начнутся уже в октябре.
Октябрь - это реальный срок запуска проекта, первая нитка будет готова еще раньше, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции НСН.
«После того, как он будет технологически завершен, это еще недели две, думаю, осталось. После этого будет сертификация газопровода, испытания, на это потребуется от двух до трех месяцев. Скорее всего, в конце октября мы увидим уже первые коммерческие поставки газа. Первая нитка была завершена ранее, еще месяц назад. Октябрь – это реальный срок, может быть, даже успеем ко дню рождения Путина», - отметил Пикин.
«Северный поток -2» продолжает будоражить умы западных политиков. В Дании призвали превратить проект в пиррову победу России. Бывший глава МИД этой страны Уффе Эллеманн-Йенсен в колонке для издания Berlingske написал, что после достройки газопровода Москва сможет «разделять и властвовать» в Европе, шантажируя другие государства возможностью «перекрыть кран». Он предложил создать такую энергетическую систему, при которой Европа сможет «повернуть эту ситуацию вспять» и сама «перекрыть кран».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Назван процент заразившихся COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»
- Тарасова назвала свинарником олимпийскую сборную США
- В Японии признали провал политики Абэ в отношении России
- VK Fest перенесли на 2022 год
- В России за сутки выявили 23 564 новых случая COVID-19
- Доллар впервые за июль упал ниже 73 рублей
- Российская лучница Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр
- Источником локальной вспышки COVID-19 в Китае стал самолет из Москвы
- Теннисист Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира
- В Туве зарезали десятимесячного ребенка во время ссоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru