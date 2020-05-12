Названа цена новых антикризисных мер в России

До 800 миллиардов рублей придётся потратить из федеральной казны на новые меры поддержки россиян, о которых накануне объявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. Такую оценку на условиях анонимности газете «Ведомости» дал некоторые чиновники.

Наибольшую прореху в бюджете могут вызвать списания зарплатных кредитов организациям и налогов. По оценке двух представителей федеральной власти, данные программы поддержки обойдутся в сумму свыше 500 миллиардов рублей совокупно. Новые выплаты на детей, согласно расчётам Росстата, потребуют 200 миллиардов рублей, отмечает Ura.ru.

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При этом, по оценкам федеральных чиновников, новая программа поддержки экономики сможет принести прибавку валового внутреннего продукта в 1,5 % по итогам текущего года.

В анонсированных мерах поддержки граждан президент акцентировал внимание на семьях с детьми, например на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно будет предоставлена единовременная выплата по 10 тысяч рублей.

Семьи с детьми до трех лет в течение трёх месяцев будут получать по 5 тысяч рублей. Предприятиям, которые до конца года сохранят 90% штата, спишут зарплатные кредиты, которые будут выдавать под 2%.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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