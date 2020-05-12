Названа цена новых антикризисных мер в России

При этом, по оценкам федеральных чиновников, новая программа поддержки экономики сможет принести прибавку валового внутреннего продукта в 1,5 % по итогам текущего года.

В анонсированных мерах поддержки граждан президент акцентировал внимание на семьях с детьми, например на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно будет предоставлена единовременная выплата по 10 тысяч рублей.

Семьи с детьми до трех лет в течение трёх месяцев будут получать по 5 тысяч рублей. Предприятиям, которые до конца года сохранят 90% штата, спишут зарплатные кредиты, которые будут выдавать под 2%.

