Названа цена новых антикризисных мер в России
До 800 миллиардов рублей придётся потратить из федеральной казны на новые меры поддержки россиян, о которых накануне объявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом. Такую оценку на условиях анонимности газете «Ведомости» дал некоторые чиновники.
Наибольшую прореху в бюджете могут вызвать списания зарплатных кредитов организациям и налогов. По оценке двух представителей федеральной власти, данные программы поддержки обойдутся в сумму свыше 500 миллиардов рублей совокупно. Новые выплаты на детей, согласно расчётам Росстата, потребуют 200 миллиардов рублей, отмечает Ura.ru.
При этом, по оценкам федеральных чиновников, новая программа поддержки экономики сможет принести прибавку валового внутреннего продукта в 1,5 % по итогам текущего года.
В анонсированных мерах поддержки граждан президент акцентировал внимание на семьях с детьми, например на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно будет предоставлена единовременная выплата по 10 тысяч рублей.
Семьи с детьми до трех лет в течение трёх месяцев будут получать по 5 тысяч рублей. Предприятиям, которые до конца года сохранят 90% штата, спишут зарплатные кредиты, которые будут выдавать под 2%.
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