В ОП РФ призвали к скидкам по коммунальным платежам
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ в эфире НСН поддержал предложени Минстроя снизить федеральный стандарт по расходам на ЖКУ.
Снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи с 22% до 15% предложил Минстрой России. Таким образом в ведомстве рассчитывают поддержать малообеспеченных россиян во время кризиса в стране.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН призвал еще больше снизить стандарт.
«Чтобы обеспечить платежеспособность населения, нужно обеспечить целевую помощь для нуждающихся. В том числе в виде снижения планки с 22% семейного дохода до 15-10%. Это очень важная мера. Но обеспечивать надо, исходя из социальной нормы, то есть 33 метра на одного человека, 42 – на семью из двух человек, 54 –из трех. А если проживают в 80-метровой квартире, то обеспечивать надо исходя из социальной нормы. Невозможно обеспечить всех живущих не по возможностям. Это важный шаг. Но нужно смотреть количество людей в семье и снижать вплоть до 10%» - сказал общественник.
Он подчеркнул, что обеспечить введение льготы должно правительство. «Только за счет государства. Коммунальщики уже задохнулись. Решение не платить уже привело к коллапсу», - добавил Шпектор.
Отметим, что в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн семей. Если правительство одобрит инициативу, то такое право будут иметь еще 1 млн семей.
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