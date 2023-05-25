Названа стоимость автомобиля Lada Vesta NG нового поколения
Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в базовой комплектации составит 1 239 900 рублей. Об этом сообщили в АвтоВАЗе.
Автомобиль оснащен светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, АБС, регулируемым рулем, электростеклоподъемниками, кондиционером и прочими опциями.
Можно будет выбрать версии с 90- или 106-сильного двигателя. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая.
От прошлых поколений Lada Vesta NG отличается не только уровнем комфорта, но и более современным и спортивным дизайном. В частности, на обивке задних дверей появилось пространство для напитков, спереди – место для телефона и USB-разъем. Старшие комплектации поставляются с 10-дюймовым экраном с сервисами «Яндекса».
Отмечается, что АвтоВАЗ собрал более 6,5 тыс. Vesta NG, вскоре они поступят в дилерские центры страны.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН ранее выразил мнение, что новую Lada Vesta NG будут покупать независимо от цены. По его словам, спрос на эту машину будет, так как в России в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей «нет ничего», а эту машину знают, любят. По итогам нескольких лет она занимала первое место по продажам, отметил эксперт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области
- В МИД рассказали о проработке проекта «тройственного газового союза»
- Названа стоимость автомобиля Lada Vesta NG нового поколения
- Советник Пушилина допускает попытку ВСУ отбить Артемовск
- В российские школы вернут серебряные медали
- Спикер Рады Стефанчук: ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины
- Россия передала Белоруссии комплекс «Искандер-М»
- Россия объявила о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства Швеции
- Бойцам «Вагнера» вручили государственные награды
- Заболеваемость корью в России уменьшилась вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru