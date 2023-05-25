Названа стоимость автомобиля Lada Vesta NG нового поколения

Можно будет выбрать версии с 90- или 106-сильного двигателя. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая.

От прошлых поколений Lada Vesta NG отличается не только уровнем комфорта, но и более современным и спортивным дизайном. В частности, на обивке задних дверей появилось пространство для напитков, спереди – место для телефона и USB-разъем. Старшие комплектации поставляются с 10-дюймовым экраном с сервисами «Яндекса».

Отмечается, что АвтоВАЗ собрал более 6,5 тыс. Vesta NG, вскоре они поступят в дилерские центры страны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН ранее выразил мнение, что новую Lada Vesta NG будут покупать независимо от цены. По его словам, спрос на эту машину будет, так как в России в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей «нет ничего», а эту машину знают, любят. По итогам нескольких лет она занимала первое место по продажам, отметил эксперт.

