Названа стоимость автомобиля Lada Vesta NG нового поколения

Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в базовой комплектации составит 1 239 900 рублей. Об этом сообщили в АвтоВАЗе.

Автомобиль оснащен светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, АБС, регулируемым рулем, электростеклоподъемниками, кондиционером и прочими опциями.

Эксперты ожидают увеличения спроса в России на китайские автомобили

Можно будет выбрать версии с 90- или 106-сильного двигателя. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая.
От прошлых поколений Lada Vesta NG отличается не только уровнем комфорта, но и более современным и спортивным дизайном. В частности, на обивке задних дверей появилось пространство для напитков, спереди – место для телефона и USB-разъем. Старшие комплектации поставляются с 10-дюймовым экраном с сервисами «Яндекса».

Отмечается, что АвтоВАЗ собрал более 6,5 тыс. Vesta NG, вскоре они поступят в дилерские центры страны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН ранее выразил мнение, что новую Lada Vesta NG будут покупать независимо от цены. По его словам, спрос на эту машину будет, так как в России в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей «нет ничего», а эту машину знают, любят. По итогам нескольких лет она занимала первое место по продажам, отметил эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Автомобиль"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры