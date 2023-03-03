«До 1,5 млн рублей»: Автоэксперт дал прогноз по цене на новую Lada Vesta NG
Спрос на автомобили этой марки будет обеспечен вне зависимости от цены, заявил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН выразил мнение, что новую Lada Vesta NG будут покупать независимо от цены.
Производство Lada Vesta NG стартовало сегодня, 3 марта, в Тольятти. Оно было перенесено из Ижевска.
«Спрос будет, безусловно, потому что у нас в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей нет ничего. Эту машину знают, эту машину любят. По итогам нескольких лет она занимала первое место по продажам, иногда второе. Её давно ждут», - отметил эксперт.
По его предположениям, продажи автомобиля начнутся в конце апреля - начале мая по причине грандиозных планов, связанных с желанием выпустить большое количество автомобилей.
«Станет ли она бестселлером? Это будет понятно после определения цены. Пока цена не объявлена, производство запущено, но продажи, видимо, начнутся где-то с конца апреля - начала мая, так как стоит задача выпустить большое количество машин. Если цена будет интересная, то спрос обеспечен. Если не особо интересная, то все равно обеспечен. Я надеюсь, что стоимость авто будет в районе от 1 млн 300 тысяч рублей до 1 млн 500 тысяч рублей», - заключил собеседник НСН.
Ранее Моржаретто говорил НСН, что конкурентом Lada Vesta может стать автомобиль марки Kaiyi, производство которого началось в Калининграде.
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