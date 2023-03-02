Эксперты ожидают увеличения спроса в России на китайские автомобили

Популярность продукции китайского автопрома остаётся стабильно высокой, особенно на фоне санкций, резко ограничивших поток импортных иномарок из западных стран. Продажи автомобилей популярных китайских брендов постоянно растут, более того, специалисты пророчат рекордный спрос на авто из Поднебесной в ближайшие несколько лет.

В России автомобилисты всё чаще отдают предпочтение транспортным средствам популярных китайских брендов, в числе которых не только давно известные компании, но и совсем молодые новички, среди которых и бренд Omoda. Сейчас на российском рынке она представлена кроссовером Omoda C5. По отзывам автовладельцев у машины харизматичный экстерьер, стильный современный интерьер повышенного комфорта, отличные ходовые характеристики и демократичная цена.

Автомобили китайского автопрома становятся все более популярными сразу по нескольким причинам. Во-первых, сегодня действительно трудно найти достойную альтернативу за ту же цену, за которую предлагаются новинки от известных автомобильных производителей из КНР. Убедиться в этом легко – достаточно просто ознакомиться с актуальными ценами на популярные модели авто известных китайских брендов на сайте официального дилера. Спрос на машины производства КНР, по прогнозам специалистов, будет продолжать уверенно расти на протяжении нескольких следующих лет.

Вторым фактором такой тенденции, как ожидается, может стать дальнейшее подорожание иномарок западного происхождения на фоне экономических ограничений и санкций.

В-третьих, как следует «распробовав» недорогие и качественные автомобили китайского производства, многие из россиян уже не захотят пересаживаться за руль более дорогих иномарок из Европы и США.

