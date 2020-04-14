Названа роль Путина в заключении сделки ОПЕК+

Глава Министерства энергетики Александр Новак заявил, что именно президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+. Он рассказал, о постоянных переговорах в деталях с главами США и Саудовской Аравии и добавил, что без участия Путина сделка могла и не состоятся вовсе, что прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в эфире НСН рассказал о том, в чем конкретно могла заключаться роль Владимира Путина в деле заключения сделки ОПЕК+, а также сообщил, что России пришлось идти на серьёзные уступки.

«Несомненно, что именно президент принимал окончательное решение. Решения такого масштаба министрами и правительствами не могут приниматься без окончательного решения президента. Но о мотивации такого решения можно только догадываться, так как объяснено нигде не было. Можно предположить, что президенту обрисовали ситуацию на мировом нефтяном рынке и то, как она может повлиять на российскую экономику. И, вероятно, убедившись в том, что положение безвыходное и нужно принимать хотя бы какие то меры, президент пошёл на то, чтобы восстановить отношения с ОПЕК+ и даже на дополнительные уступки. По самым последним подсчётам мы видим, что Россия должна сократить свою добычу на 2,83 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия от своей реальной добычи снижает на 1,39 млн – почти вдвое меньше, чем мы. Судя по всему, пришлось идти на этот шаг, чтобы сгладить скандал с саудитами и это была расплата за те непродуманные действия, которые привели к распаду первоначального альянса», - заявил Крутихин.