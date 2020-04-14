Новости за ночь: Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным

Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись в минувшее воскресенье, 12 апреля, обсуждались вопросы контроля над вооружением. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил глава Белого дома, эта тема была «важной частью» беседы. Также в лидеры говорили о Китае , а также затронули актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности, отмечает RT.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что во время президентов России и США тема договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году, не фигурировала, подчеркивает Газета.ру.