Дорогая икорка: Росрыболовство обещает снижение цен на красный деликатес

По словам главы Росрыболовства, цены пока не пошли вниз, так как путина только заканчивается и продукция ещё дошла полном объёме на внутренний рынок. Шестаков также подчеркнул, что потребление икры и рыбы в стране можно повысить, если объявить войну «сильным наценкам» и развивать аквакультуру.

В качестве примера накрутки цены глава Росрыболовства привёл банальный минтай, который в Приморье на холодильнике стоит 65 рублей, а в магазине уже 120. Причём, по словам Шетакова, нет никаких транспортных издержек такого уровня, чтобы цена так скакала.

В апреле цены на красную икру в России побили рекорд как минимум за последние десять лет. По данным Росстата, в том месяце 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4700 рублей, что на треть больше по сравнению с апрелем прошлого года. При этом в Росрыболовстве исключили дефицит красной икры в текущем году.

