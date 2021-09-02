Дорогая икорка: Росрыболовство обещает снижение цен на красный деликатес
Цены красную рыбу и икру в России будут понижаться в связи с хорошим уловом в путину нынешнего года. Об этом заявил РБК на полях Восточного экономического форума руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
По его данным, на сегодня выловлено уже около 500 тысяч тонн красной рыбы – на 200 тысяч тонн больше по сравнению с 2020 годом. Таким образом, объем предложения на рынке будет значительным, что будет способствовать снижению цен на продукцию. Всего к концу августа российские рыбаки добыли почти 3,5 миллиона тонн рыбы разных пород, что на 0,1% выше уровня 2020 года.
По словам главы Росрыболовства, цены пока не пошли вниз, так как путина только заканчивается и продукция ещё дошла полном объёме на внутренний рынок. Шестаков также подчеркнул, что потребление икры и рыбы в стране можно повысить, если объявить войну «сильным наценкам» и развивать аквакультуру.
В качестве примера накрутки цены глава Росрыболовства привёл банальный минтай, который в Приморье на холодильнике стоит 65 рублей, а в магазине уже 120. Причём, по словам Шетакова, нет никаких транспортных издержек такого уровня, чтобы цена так скакала.
В апреле цены на красную икру в России побили рекорд как минимум за последние десять лет. По данным Росстата, в том месяце 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4700 рублей, что на треть больше по сравнению с апрелем прошлого года. При этом в Росрыболовстве исключили дефицит красной икры в текущем году.
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