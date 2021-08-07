Названа прогнозная цена биткоина к концу августа

«Я полагаю, что к концу августа у биткоина есть два пути - или остаться на текущем уровне в районе 35000-40000 долларов, либо преодолеть 40000 долларов и достигнуть 45000 долларов. Как показала последняя неделя, участники рынка уже устали от стагнации, и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком», - заявил РИА Новости СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис.

Мнение коллеги поддерживает директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников. Он определили наиболее тревожный фактор, который может повлиять на информационное поле и на курс биткоина.

Ранее курс биткоина упал на 5,5% после твита американского бизнесмена Илона Маска. Он опубликовал в своем Twitter шутку о расставании и указал в посте криптовалюту. В результате биткоин подешевел с 38,5 тысяч долларов до 37,3 тысяч.

«Самым тревожным фактором, который способен подорвать нынешний позитивный тренд, я считаю возможное ужесточение крипторегулирования в США, на которое во многом ориентируются и в ЕС, и в Канаде, и в остальном мире, так как руки американских регуляторов дотягиваются до всех криптопроектов, даже тех, которые, казалось бы, к США не имеют особо никакого отношения», - отметил эксперт.

По прогнозу Сошникова, к концу августа произойдет рывок в росте цены биткоина и закрепление его на отметке выше 40000 долларов.

