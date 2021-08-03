Финансовый регулятор США заявил о желании иметь больше контроля за криптовалютой
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США должна иметь определенные полномочия для регулирования рынка криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал Гэри Генслер в ходе форума по безопасности. По его словам, криптовалюта является классом активов, связанным с жульничеством, а рынок криптовалюты напоминает Дикий Запад.
В ходе выступления Генслер призвал Конгресс США обеспечить комиссии полномочия для пресечения «обхода норм» путем транзакций криптовалюты. Генслер отметил, что в настоящее время инвесторы криптовалюты не защищены. По его мнению, из-за этого факта может «пострадать много людей».
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