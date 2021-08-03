Финансовый регулятор США заявил о желании иметь больше контроля за криптовалютой

Соответствующее заявление сделал Гэри Генслер в ходе форума по безопасности. По его словам, криптовалюта является классом активов, связанным с жульничеством, а рынок криптовалюты напоминает Дикий Запад.

В ходе выступления Генслер призвал Конгресс США обеспечить комиссии полномочия для пресечения «обхода норм» путем транзакций криптовалюты. Генслер отметил, что в настоящее время инвесторы криптовалюты не защищены. По его мнению, из-за этого факта может «пострадать много людей».

