Финансовый регулятор США заявил о желании иметь больше контроля за криптовалютой

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США должна иметь определенные полномочия для регулирования рынка криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление сделал Гэри Генслер в ходе форума по безопасности. По его словам, криптовалюта является классом активов, связанным с жульничеством, а рынок криптовалюты напоминает Дикий Запад.

В ходе выступления Генслер призвал Конгресс США обеспечить комиссии полномочия для пресечения «обхода норм» путем транзакций криптовалюты. Генслер отметил, что в настоящее время инвесторы криптовалюты не защищены. По его мнению, из-за этого факта может «пострадать много людей».

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ФОТО: pixabay.com
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