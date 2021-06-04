Биткоин упал после шутки Маска
Курс биткоина упал на 5,5% после твита американского бизнесмена Илона Маска, сообщило РИА Новости.
#Bitcoin 💔 pic.twitter.com/lNnEfMdtJf— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021
Маск опубликовал в своем Twitter шутку о расставании и указал в посте криптовалюту. В результате биткоин подешевел с 38,5 тысяч долларов до 37,3 тысяч. Через время криптовалюта вернулась к отметке в 38 тысяч долларов, но сейчас снова снижается.
Ранее Илон Маск уже ронял курс биткоина. Криптовалюта снижалась после заявлений бизнесмена о том, что его автомобильная компания Tesla не будет использовать биткоин, так как при его майнинге наносится вред окружающей среде, пишет Газета.ру.
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