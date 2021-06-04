Биткоин упал после шутки Маска

Маск опубликовал в своем Twitter шутку о расставании и указал в посте криптовалюту. В результате биткоин подешевел с 38,5 тысяч долларов до 37,3 тысяч. Через время криптовалюта вернулась к отметке в 38 тысяч долларов, но сейчас снова снижается.

Ранее Илон Маск уже ронял курс биткоина. Криптовалюта снижалась после заявлений бизнесмена о том, что его автомобильная компания Tesla не будет использовать биткоин, так как при его майнинге наносится вред окружающей среде, пишет Газета.ру.

