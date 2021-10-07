Названа причина снижения розничных цен на бензин в России

По его словам, в этом году традиционный летний высокий спрос осложнялся закрытыми границами и, соответственно, еще более высоким спросом, чем обычно. На цены на АЗС также оказало влияние и увеличение продаж топлива через биржу.

Другой фактор — работа демпферного механизма в пользу нефтепереработчиков, позволяющий автозаправкам держать цены на бензин в «нормальной динамике».

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в сентябре снизилась на 0,4% по сравнению с августом, а с начала года он подорожал на 6,2% при инфляции 5,3%.

Как сообщалось, биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в очередной раз установила рекорд. Стоимость топлива в ходе торгов выросла на 0,32% и достигла отметки 60 570 рублей за тонну.

