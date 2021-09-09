В России бензин подешевел впервые за год

Средняя розничная стоимость бензина и дизельного топлива в России снизилась впервые с прошлого года, следует из еженедельного отчета Росстата.

Так, за период с 30 августа по 6 сентября бензин подешевел на 15 копеек, его средняя цена составляет 48,93 рубля за литр.

При этом средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 7 копеек, до 45,99 рубля.

В последний раз цены на бензин в России снижались в 2020 году: в период 7-13 сентября прошлого года топливо подешевело на одну копейку, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: flickr.com
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