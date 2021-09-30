Названа причина роста цен на помидоры и огурцы в России

По его словам, рост производства овощей закрытого грунта позволяет сдерживать цены. Эксперт напомнил, что с начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Так как нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами.

Ранее сообщалось, российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и как следствие - с резким ростом цен на сырье и материалы.

