Названа причина роста цен на помидоры и огурцы в России

Холодная погода в сентябре повлияла на рост цен на помидоры и огурцы в России, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова.

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По его словам, рост производства овощей закрытого грунта позволяет сдерживать цены. Эксперт напомнил, что с начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Так как нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами.

Ранее сообщалось, российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и как следствие - с резким ростом цен на сырье и материалы.

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ФОТО: pixabay.com
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