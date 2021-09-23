ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения компаниям «Агроторг» и «Тандер» из-за повышенных цен на продукты в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что компании установили в ряде городских округов области более высокие розничные цены.

«Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — сообщили в ФАС.

Управление службы по Московской области направило «Агроторгу» и «Тандеру» предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение цен. Компании должны исполнить требование ФАС в течение 10 дней с момента получения, в противном случае против них будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечает Ura.ru.

