В России подорожают макаронные изделия из-за удорожания сырья
Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и как следствие - с резким ростом цен на сырье и материалы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников «круглого стола», посвященного ситуации на рынке.
Всё это может спровоцировать существенный рост стоимости конечной продукции. Цена на пшеницу твердых сортов на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели поднялась до 32 - 38 тыс. рублей.
Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая.
Участники рынка обратили внимание на то, что значительные объемы зерна из российских регионов вывозится в Казахстан.
Мировые цены на зерно резко увеличились из-за засухи в Канаде и США, что привело к повышенному спросу на пшеницу. Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие.
Как считают производители, ситуация с ростом цен на сырье приведет к повышению цен на макаронные изделия как минимум на 15 процентов.
В конце августа сообщалось, что пшеница начала дешеветь на российском рынке после нескольких недель активного роста цены. Об этом информирует аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- В России подорожают макаронные изделия из-за удорожания сырья
- Вашингтон и Лондон договорились об отношении к России
- Байден призвал сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами
- Зеленского поймали на лжи фразой из советского фильма
- ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт
- Ургант пошутил над Дзюбой, который отказался от приглашения в сборную РФ
- Комаровский: Перед беременностью особенно важно привиться от коронавируса
- Мясников рассказал о неизбежности четвертой волны коронавируса
- В США увидели в космосе вооруженную российскую «матрешку»
- Раскрыты подробности разговора Путина и Байдена после слов об «убийце»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru