В России подорожают макаронные изделия из-за удорожания сырья

Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и как следствие - с резким ростом цен на сырье и материалы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников «круглого стола», посвященного ситуации на рынке.

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Всё это может спровоцировать существенный рост стоимости конечной продукции. Цена на пшеницу твердых сортов на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели поднялась до 32 - 38 тыс. рублей.

Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая.

Участники рынка обратили внимание на то, что значительные объемы зерна из российских регионов вывозится в Казахстан.

Мировые цены на зерно резко увеличились из-за засухи в Канаде и США, что привело к повышенному спросу на пшеницу. Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие.

Как считают производители, ситуация с ростом цен на сырье приведет к повышению цен на макаронные изделия как минимум на 15 процентов.

В конце августа сообщалось, что пшеница начала дешеветь на российском рынке после нескольких недель активного роста цены. Об этом информирует аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков.

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