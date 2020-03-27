Назван срок возможного восстановления мировой экономики
Мировая экономика впала в рецессию, которая по своим масштабам аналогична и даже хуже мирового финансового кризиса 2008 и 2009 годов. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
В то же время глава МВФ отметила, что восстановление экономики в значительной мере возможно в 2021 году, однако для этого необходимо справиться с пандемией коронавируса во всех странах и не допустить проблем с ликвидностью.
Тем временем аналитики и экономисты ухудшают прогнозы по динамике ВВП России на фоне распространения коронавируса и снижения цен на нефть.
К примеру, только одна нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля обойдется российской экономике в 1,6 триллионов рублей, или в 1,5% ВВП.
В эфире НСН экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов предупредил, что новый кризис будет для России тяжелее, чем в 2008-2009 годах.
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