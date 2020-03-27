Назван срок возможного восстановления мировой экономики

В то же время глава МВФ отметила, что восстановление экономики в значительной мере возможно в 2021 году, однако для этого необходимо справиться с пандемией коронавируса во всех странах и не допустить проблем с ликвидностью.



Тем временем аналитики и экономисты ухудшают прогнозы по динамике ВВП России на фоне распространения коронавируса и снижения цен на нефть.



К примеру, только одна нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля обойдется российской экономике в 1,6 триллионов рублей, или в 1,5% ВВП.



В эфире НСН экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов предупредил, что новый кризис будет для России тяжелее, чем в 2008-2009 годах.

