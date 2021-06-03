Назван средний размер зарплаты в стране
Средняя пенсия в России должна равняться двум прожиточным минимумам. «В основе любой пенсии лежит экономический параметр – заработная плата, из которой 22% идёт на будущую пенсию», - заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, проблема в том, что в нашей стране «низкие зарплаты, отсюда низкие взносы, а следовательно, и низкие пенсии».
В интервью «Радио 1» он поддержал инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева повысить социальную пенсию людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.
«Вопрос поддержки со стороны государства таких людей имеет важное значение. Дело в том, что человек, который ухаживает за инвалидом, может и не заработать себе достойную страховую пенсию, а это единственный источник его доходов. Поэтому, конечно, им нужно повышать социальные выплаты», – пояснил свою позицию Рязанский.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала это предложение «предвыборным» и заявила, что пенсионерам стоило бы повысить всю пенсию в целом.
«Я нормально отношусь к помощи населению, но перед выборами подобного рода предложения выглядят двусмысленно. Я считаю, что, прежде всего, нужно платить людям достойную пенсию, чтобы они могли сами себе купить средства индивидуальной защиты и делать то, что им обещали, когда повышали пенсионный возраст – путешествовать по миру, ни в чем себе не отказывая», - отметила она.
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