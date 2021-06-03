Милонов предложил лишить часть россиян пенсий
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о введении ограничений для россиян, занимающихся коллекторской деятельностью, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — считает народный избранник. По его мнению, необходимо на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность. Таких людей он назвал «подонками» и «негодяями». Милонов также призвал лишить коллекторов «права называть себя гражданином».
Ранее стало известно, что общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, пишут СМИ со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Чтобы стать невыездным, нужно накопить долг от 30 тысяч рублей и просрочить платеж на более чем 90 дней.
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