Назван средний размер потребительского кредита в России

Назван средний размер потребительского кредита в России. По информации Национального бюро кредитных историй, в августе он составил 268,5 тысяч рублей. Эксперты отметили, что этот показатель увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в августе 2020-го он составлял 217 тысяч, пишет RT. При этом, по данным аналитиков, по сравнению с июлем этого года средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

Добавим, определяющим критерием для банков при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга заёмщика. Те, у кого 650 баллов и более, могут рассчитывать на займы от трёхсот тысяч рублей.

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Между тем, ранее замглавы Минэка Илья Торосов пообещал, что россиянам спишут долги более чем на 1,6 миллиарда рублей благодаря внесудебному банкротству. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это не спровоцирует рост числа должников в России,

«С момента вступления в силу год назад нормы о внесудебном банкротстве не произошло ни массового обращения граждан по поводу банкротства, ни большого количества самих таких банкротств. Пока что эта процедура остается своего рода экзотикой, большой процент заявлений не удовлетворяется из-за несоответствия условиям», - объяснил Волков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыРоссиянеКредиты
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