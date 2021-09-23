Назван средний размер потребительского кредита в России. По информации Национального бюро кредитных историй, в августе он составил 268,5 тысяч рублей. Эксперты отметили, что этот показатель увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в августе 2020-го он составлял 217 тысяч, пишет RT. При этом, по данным аналитиков, по сравнению с июлем этого года средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

Добавим, определяющим критерием для банков при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга заёмщика. Те, у кого 650 баллов и более, могут рассчитывать на займы от трёхсот тысяч рублей.