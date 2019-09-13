Назван средний размер пенсии россиян в 2020 году

Так, в следующем году средняя пенсия российских граждан составит порядка 15 тысяч рублей.

Как отмечает "Свободная пресса", в 2020 году пенсии проиндексируют на 6,6% при прогнозируемой инфляции 3,8%.

Ранее стало известно, что Банк России поддержал новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложило Министерство финансов.

