Назван средний размер пенсии россиян в 2020 году
13 сентября21:15
По итогам заседания Российской трехсторонней комиссии стал известен размер пенсии россиян на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в следующем году средняя пенсия российских граждан составит порядка 15 тысяч рублей.
Как отмечает "Свободная пресса", в 2020 году пенсии проиндексируют на 6,6% при прогнозируемой инфляции 3,8%.
Ранее стало известно, что Банк России поддержал новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложило Министерство финансов.
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