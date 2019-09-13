Набиуллина выступила за гарантированный пенсионный продукт Минфина

13 сентября14:48

Банк России поддерживает новую концепцию системы добровольных пенсионных накоплений, которую предложило Министерство финансов России.

На форуме АБР «Банки России – XXI век» глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что данная концепция на усовершенствование существующей системы и является «гарантированным добровольным продуктом».

Минфин создал законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Напомним, ранее Минфин направил в Минтруд законопроект "О гарантированном пенсионном продукте", который реформирует существующую систему добровольных пенсионных накоплений. Согласно документу, у граждан и у бизнеса появится возможность получать налоговые вычеты и льготы с гарантией от государства по сохранности долгосрочных пенсионных накоплений.

В поддержку законопроекта выступил и глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Подробнее читайте на НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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